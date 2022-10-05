Квота РК в рамках ОПЕК+ в ноябре составит 1,628 млн баррелей нефти в сутки

5 октября 2022 года министр энергетики РК Болат Акчулаков принял участие в работе министерского заседания стран-участниц соглашения ОПЕК+ в городе Вена (Австрия), сообщает Zakon.kz.

На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по Соглашению.

Принято решение продлить Соглашение до 31 декабря 2023 года.

Страны участники договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки от уровня августа 2022 года, начиная с ноября этого года.

Также был утвержден базовый уровень, одобренный на 19-м совещании стран ОПЕК+.

Заседание мониторингового комитета решено проводить каждые два месяца, министерские встречи - каждые 6 месяцев. Период компенсации перепроизводства был продлен до 31 марта 2023 года.

Обязательства для Казахстана на ноябрь составят 1,628 млн млн баррелей в сутки.

Страны вновь согласились о важности соблюдения странами обязательств в рамках Соглашения.