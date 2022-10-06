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Инкассаторский автомобиль сгорел в Актау

Инкассаторская машина сгорела в Актау Фото: пресс-служба ДЧС Мангыстауской области
В Актау сгорел инкассаторский автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Загорелась машина на парковке банка в 9 микрорайоне 5 октября текущего года в 7:22, передает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

По предварительной версии причиной возгорания бронированного инкассаторского автомобиля марки "Газель" стала техническая неисправность.

Жертв и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 7:37.

На место выезжали 7 сотрудников ДЧС и 1 единица техники.

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