Инкассаторский автомобиль сгорел в Актау

В Актау сгорел инкассаторский автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Загорелась машина на парковке банка в 9 микрорайоне 5 октября текущего года в 7:22, передает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

По предварительной версии причиной возгорания бронированного инкассаторского автомобиля марки "Газель" стала техническая неисправность.

Жертв и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 7:37.

На место выезжали 7 сотрудников ДЧС и 1 единица техники.