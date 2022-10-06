Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира в Остраве

Во втором круге казахстанская теннисистка в трех сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович – 6:7 (5), 6:4, 7:5, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал проходящего в Остраве (Чехия) турнира категории WTA 500, сообщает Prosports.kz.

По ходу матча, продолжавшегося 2 часа и 34 минуты, Рыбакина сделала 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта, при этом проиграв 2 гейма на своей подаче.

За выход в полуфинал Елена Рыбакина поборется с чешкой Петрой Квитовой.

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