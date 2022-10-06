Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира в Остраве

Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Чехии Фото: Instagram/lenarybakina
Во втором круге казахстанская теннисистка в трех сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович – 6:7 (5), 6:4, 7:5, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал проходящего в Остраве (Чехия) турнира категории WTA 500, сообщает Prosports.kz.

По ходу матча, продолжавшегося 2 часа и 34 минуты, Рыбакина сделала 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта, при этом проиграв 2 гейма на своей подаче.

За выход в полуфинал Елена Рыбакина поборется с чешкой Петрой Квитовой.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Astana Open ATP 500: неожиданные повороты и предстоящие матчи

Боксерам России и Беларуси разрешили участвовать в международных турнирах

"Челси" – "Милан": лидер группы против андердога

Данияр Кунафин
Рыбакина Елена Чехия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
В "Beeline Казахстан" объяснили причину отмены решения отключать российские каналы
В "Beeline Казахстан" объяснили отмену решения отключить российские каналы
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления