Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге турнира в Берлине

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина успешно стартовала на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия). Во втором круге казахстанская теннисистка обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счетом 6:4, 7:5. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. За это время Рыбакина выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11.





В 1/4 финала соревнований Рыбакина сыграет против 19-й ракетки мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Встреча пройдет завтра, 21 июня.

Ранее Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над Вероникой Кудерметовой.