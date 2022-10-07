Диетолог назвала способ повысить настроение в осенний период

Осеней хандры удастся избежать, если соблюдать простые рекомендации и правила. Врач-диетолог Анастасия Колпакова рассказала Zakon.kz, какие продукты следует употреблять для позитивного настроения осенью.

– Для многих наступление холодов ассоциируется с неминуемым набором веса. И для этого есть несколько предрасполагающих факторов: ухудшение настроения, снижение активности, смена длинных ярких дней короткими и прохладными, – говорит Анастасия Колпакова.

В холодную погоду хочется согреться, и первое, что приходит на ум для обогрева, – горячие напитки. Но такие напитки обычно не пьются самостоятельно, к ним в дуэте идут сладости.

Сладости – это не плохо, но при условии, что ваш рацион сбалансированный, и сладости в нем присутствуют дозированно (не более 10% от суточной нормы калорий).

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– Помочь согреться нам могут теплая пища, носочки, многослойность в одежде и разогревающая разминка, – поясняет специалист.

Плохое настроение. Многие люди замечают зависимость своего настроения от погоды. И самый простой способ поднять настроение – съесть что-нибудь вкусное, и мозг в ответ на это одарит нас порцией дофамина.

Это вещество отвечает за чувство удовлетворения и удовольствия. Правда, эффект от таких съедобных способов будет краткосрочным и может отразиться на фигуре.

Что помимо пищи влияет на наш дофамин? Старайтесь высыпаться, занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие, питайтесь разнообразной и вкусной едой (это не только сладости), медитируйте, минимизируйте стресс, регулярно тренируйтесь. Разнообразный и сбалансированный рацион также поможет защитить ваше здоровье от дефицита витаминов и минеральных веществ. Нет необходимости в приеме витаминных добавок, если ваш рацион сбалансированный. Для сохранения максимального количества витаминов в овощах и фруктах старайтесь выбирать локальных производителей, в осеннее время выбирайте растения, выращенные в теплицах близ вашего населенного пункта. Диетолог Анастасия Колпакова

Также диетолог рекомендует выбирать сезонные фрукты и овощи.

Например, сезонные продукты октября: тыква, свекла, картофель, грибы, брокколи, морковь, брюссельская и цветная капуста, тепличные овощи и зелень, яблоки, груши, инжир.

Вносите разнообразие в свой рацион с замороженными и ферментированными овощами. К таким относят, например, квашенную капусту, кефир, свеклу.

Как подчеркивает врач-диетолог, к сожалению, витаминами нельзя запастись впрок, и поэтому придерживаться разнообразного питания необходимо круглый год.

Намного лучше для нашего организма, если мы будем получать витамины с их естественными источниками – овощами и фруктами. И не стоит переживать из-за того, что в современных растениях нет витаминов. Они есть, ведь витамины необходимы в первую очередь самим растениям для их нормального роста и развития. Но с момента сбора урожая количество витаминов в растениях начинает снижаться, и по этой причине стоит выбирать те растения, которые были выращены недалеко от вашего населенного пункта, так они меньше времени проведут в дороге. Диетолог Анастасия Колпакова

– По этой же причине рекомендуется выбирать сезонные овощи и фрукты, чтобы сразу после сбора урожая они попадали на ваш стол, а не хранились несколько месяцев, – заключила специалист.