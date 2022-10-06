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Народная партия Казахстана выдвинула кандидатуру Токаева на президентские выборы

Народная партия Казахстана Фото: qhp.kz
Народная партия Казахстана на XXI внеочередном съезде выдвинула на президентские выборы кандидатуру действующего президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сказал на съезде председатель НПК Ермухамет Ертысбаев, они первыми из всех политических сил поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на внеочередных президентских выборах.

Еще 1 сентября, как только президент озвучил в Послании народу решение о проведении внеочередных президентских выборов. На этом критическом отрезке истории и сама логика истории, здравый смысл и рациональный подход говорят о том, что интересы народа и страны, стабильного и устойчивого развития нашего государства превыше всего. И с трибуны нашего съезда я обращаюсь ко всем партиям и движениям, ко всем республиканским общественным объединениям принять этот основной посыл Народной партии Казахстана во внимание.Председатель НПК Ермухамет Ертысбаев

Он отметил, что важно избежать вовлечения Казахстана в водоворот внешних войн и развязывания гражданского и социально-политического противостояния внутри страны. Поэтому сейчас "не время для внутриполитических игр и разборок". 

По итогам голосования партийцы поддержали кандидатуру действующего президента на предстоящих внеочередных выборах.

6 октября партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

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