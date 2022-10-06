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Партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Токаева

Партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Токаева Фото: akorda.kz
6 октября на XXIV съезде Amanat партия выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В начале съезда председатель партии Amanat Ерлан Кошанов предложил кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на выборы президента.

Задача партии Amanat и наша с вами историческая ответственность – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента.Ерлан Кошанов

Затем свое мнение высказали делегаты-партийцы.

Например, педагог со стажем Аягуль Миразова в своем выступлении сказала, что будет лучше, если главой государства будет опытный человек, "имеющий большой опыт внутренней и внешней политики, глубоко знающий прошлое страны, настоящее, положение народа".

Заслуженный деятель Казахстана, прославленный борец, призер Олимпийских игр Даулет Турлыханов отметил, что сегодня в стране ведется активная работа по созданию справедливого общества, формированию государства, прислушивающегося к народу.

Многие проблемы, которые были годами, стали приходить в порядок... ...Развитию спортивной отрасли уделяется особое внимание и оказывается хорошая поддержка. Во всех регионах построены универсальные спортивные комплексы, во дворах и общественных местах установлены тренажеры и оборудование. Даулет Турлыханов

Предприниматель Анна Яковлева в своем выступлении сказала, что во время январских событий глава государства продемонстрировал способность обеспечить безопасность граждан.

Более того, я была искренне удивлена, что обещания Касым-Жомарта Кемелевича помочь бизнесу, пострадавшему в январских событиях, подтвердились выплатой компенсаций в размере 18 млн тенге. Впервые за историю ведения бизнеса была обеспечена материальная поддержка, да еще и без бюрократических проволочек. Импонируют мне и принципы справедливости и ответственности нашего президента – "Сказал – сделал", что тесно перекликается с философией нашего бизнеса, ценности которого – заботиться о своих работниках и приносить пользу обществу. Анна Яковлева

По итогам обсуждения партийцы проголосовали единогласно.

Решением XXIV съезда партии кандидатура Касым-Жомарта Токаева единогласно выдвинута в президенты Казахстана.Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов

1 сентября Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью, об этом он сказал в своем Послании народу Казахстана.

7 сентября стало известно, что партия Amanat поддержит кандидатуру Токаева на выборах.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Тогда общая явка избирателей по стране составила 77,4%.

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