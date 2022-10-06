В Минпросвещения не увидели роста количества учащихся на фоне притока россиян

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat заявил, что не наблюдается ажиотажа в школах Казахстана из-за наплыва россиян, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов завил, что Министерством просвещения проводится мониторинг ситуации.

Мы эту информацию собираем, мониторим ситуацию, и мы видим, что такого ажиотажа и наплыва абсолютно нет. Увеличения такого сильного в количестве учащихся мы тоже не видим, не фиксируем. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

По его словам, это может быть связано с возрастом прибывающих в Казахстан россиян.

Там возраст несколько другой, и это люди семейные. По крайней мере, на сегодня мы не видим таких всплесков, увеличения количества. Асхат Аймагамбетов

Ранее министр просвещения рассказал, почему учителя из России не могут работать в школах Казахстана. По словам Асхата Аймагамбетова, к трудоустройству в казахстанские школы есть определенные требования, которые были внедрены год назад.