В Минпросвещения не увидели роста количества учащихся на фоне притока россиян
Фото: Zakon.kz
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat заявил, что не наблюдается ажиотажа в школах Казахстана из-за наплыва россиян, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Асхат Аймагамбетов завил, что Министерством просвещения проводится мониторинг ситуации.
Мы эту информацию собираем, мониторим ситуацию, и мы видим, что такого ажиотажа и наплыва абсолютно нет. Увеличения такого сильного в количестве учащихся мы тоже не видим, не фиксируем. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов
По его словам, это может быть связано с возрастом прибывающих в Казахстан россиян.
Там возраст несколько другой, и это люди семейные. По крайней мере, на сегодня мы не видим таких всплесков, увеличения количества.Асхат Аймагамбетов
Ранее министр просвещения рассказал, почему учителя из России не могут работать в школах Казахстана. По словам Асхата Аймагамбетова, к трудоустройству в казахстанские школы есть определенные требования, которые были внедрены год назад.
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