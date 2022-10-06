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Медики Астаны обсудили Послание президента

Врачи обсуждение Послание Астана Фото: пресс-служба акимата Астаны
Доступность и качество медицинского обслуживания, проблемы сферы здравоохранения – эти злободневные вопросы стали главной темой встречи, которая прошла в столичном Многопрофильном медицинском центре с участием руководителей медучреждений Астаны.

По данным пресс-службы акимата Астаны, за одним столом собрались эксперты, врачи и медсестры, чтобы обсудить качество и доступность современной медицины. По-прежнему актуальны вопросы финансирования системы здравоохранения, образования медсестер, удорожания лекарственных средств.

Директор медцентра Мухтар Тулеутаев подробно ознакомил коллег с повесткой дня.

Обсуждение врачи Послание Астана

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По его словам, это вопросы медицинского страхования, финансирования здравоохранения, вопросы иммунопрофилактики, вакцинации, повышения квалификации медработников, послевузовской подготовки, а также строительства новых фельдшерских пунктов в отдаленных населенных пунктах.

Сегодня в 650 населенных пунктах страны отсутствуют медучреждения. В этом ключе особую радость вызвало поручение президента о строительстве 32 больниц, оснащенных современным оборудованием. Кроме того, начнется строительство многопрофильных клиник при медицинских университетах. А ведь сейчас только два вуза из шести имеют собственную клинику. Проблем, требующих неотложного решения, накопилось немало. За последние годы реального увеличения финансирования здравоохранения не происходило, вследствие чего развитие этой сферы оставляет желать лучшего.Мухтар Тулеутаев

Директор городской поликлиники №5 Астаны Алтыншаш Табулдина отметила, что в Послании президент большое внимание уделил вопросу качественной подготовки специалистов.

Послание Астана обсуждение врачи

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Она считает, что глава государства совершенно справедливо настаивает на необходимости развития сферы медицины, особенно на селе. А здесь целый клубок проблем.

Астана Послание врачи обсуждение

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В частности, люди едут из регионов в столицу в надежде получить качественное обслуживание. Однако многие сталкиваются с трудностями при прикреплении к поликлиникам. И таких проблемных вопросов много. Во многих районных больницах очень слабое медицинское оснащение, из-за этого у больных возникают проблемы с обследованием и диагностикой. Поручение президента об обеспечении сельских жителей качественным медобслуживанием очень актуально. Поэтому все те новшества, которые предлагает реализовать президент, мы, практикующие медики, должны повсеместно внедрять. Только таким образом возможно улучшить качество и доступность отечественной медицины.Алтыншаш Табулдина

Люди – главная ценность нашей страны, как отметил глава государства в своем Послании. Поэтому врачи говорят, что медицина всегда будет на первом месте. Участники совещания пришли к выводу, что вопросы качества здравоохранения должны быть поставлены на жесткий контроль.

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