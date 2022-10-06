Создана народная коалиция для выдвижения Токаева на выборах

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов на Съезде партии заявил о создании народной коалиции для выдвижения Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах президента страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Кошанов указал на важность данного решения.

Сегодня мы сделали стратегический выбор, и мы должны объединиться вокруг Токаева и работать вместе. Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов

Он подчеркнул, что имеются другие партии, политические объединения, которые тоже выдвигают кандидатуру Токаева на пост президента.

Мы объединились с этими политическими объединениями и пришли к согласию о создании народной коалиции в поддержку Токаева. После обеда с участием главы государства пройдет большой форум, мы все будем участвовать. Ерлан Кошанов

Министр юстиции РК Канат Мусин в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat заявил, что закон не запрещает общественным объединениям выдвигать одного и того же кандидата.

6 октября партии Amanat и Народная партия Казахстана выдвинули в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.