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Создана народная коалиция для выдвижения Токаева на выборах

Создана народная коалиция для выдвижения Токаева на выборах Фото: Zakon.kz
Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов на Съезде партии заявил о создании народной коалиции для выдвижения Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах президента страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Кошанов указал на важность данного решения.

Сегодня мы сделали стратегический выбор, и мы должны объединиться вокруг Токаева и работать вместе. Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов

Он подчеркнул, что имеются другие партии, политические объединения, которые тоже выдвигают кандидатуру Токаева на пост президента.

Мы объединились с этими политическими объединениями и пришли к согласию о создании народной коалиции в поддержку Токаева. После обеда с участием главы государства пройдет большой форум, мы все будем участвовать.Ерлан Кошанов

Министр юстиции РК Канат Мусин в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat заявил, что закон не запрещает общественным объединениям выдвигать одного и того же кандидата.

6 октября партии Amanat и Народная партия Казахстана выдвинули в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

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Выборы президента РК-2022 Кошанов Ерлан Казахстан
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