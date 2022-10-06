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В Астане пройдет экоакция "Мы против мусора на природе!"

Астана экоакция субботник Фото: Zakon.kz
8 октября в 10.00 в столице Казахстана будет организована экологическая акция "Мы против мусора на природе!" в рамках республиканской акции "Бірге – таза Қазақстан!".

Главной целью акции, по сообщению акимата Астаны, является привлечение внимания общественности, особенно молодежи, к проблеме загрязнения мусором лесопосадок, мест отдыха, содействие улучшению экологической обстановки в столице, пропаганда бережного отношения к окружающей среде и формирование культуры общества, живущего в гармонии с природой.

Акимат Астана субботник

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках экологической акции будут проведены мероприятия по уборке от мусора территории зеленого пояса столицы, лесопосадок, мест массового отдыха граждан, будут проведены различные конкурсы и мероприятия для подрастающего поколения.

Приглашаем выйти на экологический субботник неравнодушных граждан столицы, внести свой вклад в борьбу с мусором.Пресс-служба акимата Астаны

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Анастасия Московчук
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