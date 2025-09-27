Федерация профсоюзов провела экоакцию в Астане

Федерация профсоюзов Республики Казахстан в преддверии Дня труда 27 сентября 2025 года провела экологическую акцию. Мероприятие организовано в рамках республиканского проекта "Таза Қазақстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Экологическая акция проводилась в рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан" и посвящена 120-летию профсоюзного движения Казахстана и 35-летию со дня образования Федерации. В качестве локации был выбран проспект Туран.

Фото: Медиацентр Федерации профсоюзов РК

Основной целью мероприятия является вклад в улучшение экологической ситуации, благоустройство городской среды, а также привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды и ответственности каждого гражданина за экологическое будущее страны.

Фото: Медиацентр Федерации профсоюзов РК

"В рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан", инициированной президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сегодня в Астане и во всех регионах члены профсоюзов - шахтеры, металлурги, врачи, учителя и другие трудящиеся проводят такие мероприятия. Это выражение нашего отношения к будущему нашей страны. Это большое мероприятие, поднимающее дух нашей страны", – сказал председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин.

По его словам, экоакция формирует экологическую культуру в обществе.

"Это проявление нашей сплоченности, любви к нашей стране, к нашему дому. В целом, инициативу нашего президента "Таза Қазақстан" поддержал весь народ. Для нас профсоюзов это еще один день единства. Ведь его основной посыл в том, что вместе мы можем развить нашу страны и достигнуть больших высот", – добавил он.

В ходе акции были высажены 50 саженцев вязов и ив. Посадка деревьев в юбилейный год Федерации стала символом корней традиций и роста профсоюзного движения.

"Такие инициативы помогают решить сразу несколько задач. Во-первых, улучшение экологии. Во-вторых озеленение, что дает чистоту воздуха и , в-третих, объединение людей по профессиональному признаку, и объединение как членов общества и реализация общенациональных целей", – сказала представитель Федерации профсоюзов РК Ляззат Есжанова.

