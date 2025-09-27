#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Общество

Федерация профсоюзов провела экоакцию в Астане

экоакция, Астана, озеленение , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 17:40 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Федерация профсоюзов Республики Казахстан в преддверии Дня труда 27 сентября 2025 года провела экологическую акцию. Мероприятие организовано в рамках республиканского проекта "Таза Қазақстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Экологическая акция проводилась в  рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан" и посвящена 120-летию профсоюзного движения Казахстана и 35-летию со дня образования Федерации. В качестве локации был выбран проспект Туран.

Фото: Медиацентр Федерации профсоюзов РК

Основной целью мероприятия является вклад в улучшение экологической ситуации, благоустройство городской среды, а также привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды и ответственности каждого гражданина за экологическое будущее страны.

Фото: Медиацентр Федерации профсоюзов РК

"В рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан", инициированной президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сегодня в Астане и во всех регионах члены профсоюзов - шахтеры, металлурги, врачи, учителя и другие трудящиеся проводят такие мероприятия. Это выражение нашего отношения к будущему нашей страны. Это большое мероприятие, поднимающее дух нашей страны", – сказал председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин.

По его словам, экоакция формирует экологическую культуру в обществе.

"Это проявление нашей сплоченности, любви к нашей стране, к нашему дому. В целом, инициативу нашего президента "Таза Қазақстан" поддержал весь народ. Для нас профсоюзов это еще один день единства. Ведь его основной посыл в том, что вместе мы можем развить нашу страны и достигнуть больших высот", – добавил он. 

В ходе акции были высажены 50 саженцев вязов и ив. Посадка деревьев в юбилейный год Федерации стала символом корней традиций и роста профсоюзного движения. 

"Такие инициативы помогают решить сразу несколько задач. Во-первых, улучшение экологии. Во-вторых озеленение, что дает чистоту воздуха и , в-третих, объединение людей по профессиональному признаку, и объединение как членов общества и реализация общенациональных целей", – сказала представитель Федерации профсоюзов РК  Ляззат Есжанова. 

22 сентября 2025 года в столичном районе Байконыр состоялся необычный конкурс рисунков среди молодежи – "Экологическая акция "Таза Қазақстан" глазами искусственного интеллекта".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Экоакция "Таза Қазақстан": необычный конкурс среди молодежи провели в Астане
16:17, 22 сентября 2025
Экоакция "Таза Қазақстан": необычный конкурс среди молодежи провели в Астане
Субботник по стандартам Евросоюза – дипломаты помогли очистить Астану от мусора
16:24, 20 сентября 2025
Субботник по стандартам Евросоюза – дипломаты помогли очистить Астану от мусора
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: