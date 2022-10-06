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Дикому Арману вновь продлили арест

Дикому Арману продлили арест до 7 декабря Фото: Генпрокуратура РК
В пресс-службе Алматинского городского суда корреспонденту Zakon.kz сообщили, что Арману Джумагельдиеву, известному более как Дикий Арман, продлили арест до 7 декабря.

В горсуде уточнили, что ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей было подано органами следствия.

По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 6 октября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Д. до 11 месяцев, то есть до 7 декабря, – сообщили в Алматинском горсуде.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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7 января в МВД РК сообщили о задержании в Алматы так называемого криминального авторитета Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки.

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Динара Халдарова
Алматы
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