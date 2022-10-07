Как казахстанцам инвестировать в акции и не стать жертвами мошенников

Как сберечь и приумножить свой капитал в Казахстане? Такой вопрос встает перед теми, кто хочет выгодно инвестировать свои накопления и получить альтернативный источник дохода. Приобретение ценных бумаг – один из вариантов таких инвестиций.

Приобретение ценных бумаг – один из вариантов таких инвестиций. В этом материале Zakon.kz рассказывает, что должны знать начинающие инвесторы, с какими сложностями и рисками они могут столкнуться и каков алгоритм инвестирования в ценные бумаги.

Для новичков существует повышенный риск попасть в руки мошенников. Пользуясь интересом казахстанцев к инвестированию, мошенники создают фишинговые приложения и лже-сайты с рекламой, обещающей высокий пассивный доход.

Важно знать, что сделки по покупке и продаже ценных бумаг можно совершать только через лицензированную брокерскую компанию. Чтобы избежать мошенников, необходимо в первую очередь сверить данные компании со списком лицензированных брокеров, размещенным на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Также начинающему инвестору необходимо знать процедуру приобретения бумаг. На фондовом рынке можно приобрести ценные бумаги, которые уже находятся в обращении. Но иногда на бирже появляются ценные бумаги компаний, которые впервые предлагают их широкому кругу инвесторов. Такое первичное размещение называется IPO (Initial Public Offering). Это значит, что владелец или сама компания решают впервые привлечь инвесторов путем вывода акций на биржу. Инвесторы же, покупая акции, получают долю участия в этой компании.

Перед IPO проводится оценка, на основании которой устанавливается цена за одну акцию. В этом основной интерес приобретения акций при первичном размещении, так как после IPO цена акций будет формироваться уже под влиянием внешних факторов, а также спроса и предложения, и чем больше будет желающих приобрести акции, тем выше будет цена. Но начинающим инвесторам также нужно понимать, что доход по акциям не может быть гарантирован, ведь стоимость акций может как расти, так и снижаться.

Не может быть гарантирована и мгновенная выплата дивидендов – такое решение принимается собранием акционеров, исходя из финансового положения компании и условий дивидендной политики. Если реклама инвестиций в ценные бумаги гарантирует вам доход – это сигнал к тому, чтобы проявить осторожность.

Ближайшее IPO на площадках казахстанских фондовых бирж AIX и KASE возможно уже в этом году. Акции собирается предложить крупнейшая казахстанская нефтегазовая компания "КазМунайГаз", поэтому интерес к предстоящему размещению очень высок.

В настоящее время продажа акций "КазМунайГаза" еще не начата, но первые шаги инвесторы могут сделать уже сегодня. Процедура приобретения акций начинается с выбора брокера и заключения договора с ним. Брокер расскажет, как открыть брокерский счет, и подробно проконсультирует по процедуре покупки акций. Сегодня казахстанским инвесторам доступен как способ покупки акций через мобильные приложения брокеров и банков, так и альтернативный способ покупки акций, без открытия брокерского счета – путем прямой подписки через мобильное приложение Tabys.

Установить приложение и пройти в нем регистрацию также можно уже сейчас, но важно помнить – приложение не дает доступа к биржевым торгам, и если вы впоследствии захотите продать акции, купленные через приложение Tabys, вам все же потребуется заключить договор с брокером.

Итак, как стать инвестором и не попасться на удочку многочисленных мошенников? Для этого достаточно следовать простым правилам – доверять только проверенным компаниям, имеющим соответствующую лицензию, изучить основы инвестирования, чтобы знать, каким образом можно получать доход, владея ценными бумагами, и какие риски это несет, а также следить за информацией из достоверных источников. Если вы ожидаете IPO "КазМунайГаза", то в первую очередь следите за новостями на официальных ресурсах компании – веб-сайте и страницах в социальных сетях.