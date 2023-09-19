Инвестидеи: в какие инструменты инвестировать в 2023 году

Вопрос "куда лучше вложить деньги" никогда не теряет своей актуальности. Один из способов сохранить и приумножить свободные средства – инвестировать в ценные бумаги. Какие инструменты можно рассмотреть для инвестиций в текущем году, Zakon.kz рассказали финансовые аналитики.

Куда инвестировать деньги начинающему инвестору

Если вы начинающий инвестор, который решил начать вкладывать в фондовый рынок только в 2023 году, то на первом этапе у вас наверняка возникнет множество вопросов: куда лучше инвестировать деньги, где найти идеи для инвестиций, сколько денег потребуется для первых ценных бумаг, и самое главное – от чего будет зависеть прибыль.

Первое правило, которому нужно следовать неопытному инвестору – соблюдать осторожность. И поначалу рекомендуется начать с небольших сумм.

Например, на фондовом рынке существует множество акций, или биржевых фондов (прим. – представляют собой портфель из множества разных акций) по весьма демократичным ценам.

По словам заместителя начальника Управления аналитических исследований АО "Jusan Invest" Жумабек Темиржанов сегодня на рынке немало компаний, акции которых не только не показали рост в этом году, но и обновили свои многолетние минимумы.

"В их числе можно назвать компании из таких сфер экономики, как возобновляемая энергетика, розничная торговля, базовые материалы, недвижимость. Причины для их падения разные: перепроизводство для ВИЭ, падение спроса для ритейлеров и производителей материалов, а также угроза рецессии для сектора недвижимости". Жумабек Темиржанов

По мнению аналитика, именно эти сектора имеют неплохой потенциал для восстановления в перспективе 6-12 месяцев. Соответственно, в такие бумаги лучше инвестировать уже сейчас.

Идеи для инвестиций 2023

Рассматривая лучшие идеи для инвестиций, следует обратить внимание на несколько предприятий из отрасли возобновляемой энергетики, считают аналитики. Так, в Jusan Invest выделяют компании Enphase Energy и Canadian Solar.

"К наиболее привлекательным опциям в сфере розничной торговли мы относим, к примеру, компании Crocs, Macy’s и Dollar General. Из сферы базовых материалов нам нравятся производители лития, как одного из наиболее перспективных металлов. К ним относятся Livent, Albemarle и стартап Piedmont Lithium". Жумабек Темиржанов

Значительный потенциал, по мнению аналитика, потенциал роста есть у компании по добыче редкоземельных металлов в США – MP Materials. В секторе недвижимости эксперт отметил компании Highwoods Properties, Crown Castle и WP Carey.

"Однако при инвестировании нужно учитывать риски, присущие данным отраслям, из которых наиболее общий – это риск рецессии в США. В случае спада в экономике это ударит по финансовым результатам многих компаний и приведет к снижению котировок их акций. Кроме того, не стоит забывать о сохранении высокой инфляции и высокой ставки ФРС, которые оказывают давление на экономику". Жумабек Темиржанов

Спикер также подчеркнул, что не все инвестиции в ценные бумаги могут защитить от инфляции с учетом текущей экономической ситуации.

По мнению аналитика в качестве инструмента инвестирования сегодня можно рассмотреть и депозиты, с учетом сохраняющихся высоких ставок. Традиционно депозиты используются в больше степени для сбережения средств, но существующие на казахстанском рынке ставки способны принести весьма неплохую доходность, если речь идет о хранении на депозите значительных сумм.

"По последним данным, уровень годовой инфляции в Казахстане за август составил 13,1%. При этом ставки по депозитам во многих банках превышают 15%, давая таким образом положительную разницу в доходности инвесторам". Жумабек Темиржанов

Ориентир на рынок США

Отвечая на вопрос "Куда лучше инвестировать деньги в 2023 году?", аналитики BCC Invest отметили, что зафиксировать неплохую долларовую доходность, с низким риском могут долговые бумаги казначейства США на срок от 6 до 15 месяцев. По мнению аналитиков, такие вложения могут показать доходность около 5% годовых.

По данным BCC Invest с начала 2023 года широкий индекс акции S&P 500 прибавил 15,9%, при том, что основной движущей силой рынка стали крупные технологические компании. При этом драйвером роста американского индекса стали так называемые бигтехи. В их число входят: Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, и другие компании. На их рост во многом повлияла новая мода на искусственный интеллект.

Однако, такой концентрированный рынок создает дополнительные угрозы для более широкого роста, считают эксперты.

"Ситуация на американском рынке, несмотря на улучшение макроэкономических данных, не проясняет всю картину происходящего. Сочетание тенденций занятости населения и инфляции в США будет определять будущую политику ФРС, которая, в свою очередь, будет определять краткосрочные движения рынка". BCC Invest

В заключение отметим, что, подбирая ценные бумаги для первых инвестиций, не стоит опираться исключительно на инвестиционные идеи. Не лишним будет изучить рекомендации аналитических агентств, научиться проводить базовый анализ акций или обратиться за дополнительной консультацией специалистов.