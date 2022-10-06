"Самрук-Казына" смещает акцент на прозрачность и эффективность в кадровой политике

Процесс отбора кандидатов на работу в группу компаний "Самрук-Казына" кардинально изменился. Об итогах новой кадровой политики рассказал на брифинге управляющий директор Фонда по связям с общественностью, социальном-трудовым отношениям и охране труда Гибрат Ауганов, сообщает Zakon.kz.

Группа Фонда объединяет более 250 тысяч работников во всех регионах страны. Из них 92% - работники производственного сектора. Это энергетики, нефтяники, почтальоны, железнодорожники, металлурги, атомщики и связисты.

В связи с акцентом на человеческий капитал "Самрук-Казына" реализует новую модель кадровой политики, основанную на прозрачности и эффективности.

Важным шагом к повышению открытости стало внедрение единой онлайн платформы рекрутинга "Samruk Qyzmet". Она позволяет любому человеку без проблем подавать свою кандидатуру на вакансии Фонда.

Основной задачей платформы является обеспечение прозрачности механизма трудоустройства путем автоматизации всего пути отбора кандидатов, начиная от отклика соискателя до подписания предложения о работе. Гибрат Ауганов

Сегодня в "Samruk Qyzmet" зарегистрировано свыше 480 компаний и свыше 123 тысяч соискателей. За весь период работы платформы, с 2019 года, опубликовано более 20 тысяч вакансий, с начала этого года - свыше 11 тысяч. Более 7 тысяч устроились на работу.

Фото: пресс-служба Фонда "Самрук-Казына"

Также одним из нововведений Фонда является изменение процессов отбора кандидатов и применение новых средств отбора соискателей.

Все кандидаты на позиции первых руководителей, управляющих директоров и глав структурных подразделений проходят комплаенс-проверку на предмет наличия аффилированности с должностными лицами компаний Фонда, командных перемещений, коррупционных и репутационных рисков. Гибрат Ауганов

Для претендентов на посты руководителей в сфере закупок введена дополнительная проверка на полиграфе с применением профайлинга или детектора лжи. На данный момент такие тесты проведены для 96-и кандидатов из 38-и компаний группы Фонда. 18 кандидатов в руководители группы «Самрук-Қазына» не прошли детектор лжи.

Вместе с тем, Фонд работает над повышением доли женщин особенно на руководящих должностях. Совместно с Альянсом женских сил стартовал проект модульного обучения по гендерному равенству. Конечной целью станет то, что треть руководящих постов в группе "Самрук-Казына" займут к 2030 году женщины. Это поспособствуют росту инвестпривлекательности компаний Фонда среди зарубежных инвесторов.

Особое внимание направлено на обеспечение стабильной социальной обстановки в производственных коллективах.

Улучшаются бытовые условия труда, продолжается работа по сокращению разрывов в зарплатах руководящего, административно-управленческого и производственного персонала с акцентом на низкооплачиваемые должности. Гибрат Ауганов

В группе компаний 2022 год объявлен Годом безопасности и охраны труда. Фонд первым в Казахстане внедрил в производство международные принципы производственной безопасности Vision Zero. Проводится обучение сотрудников по зарубежным методикам, подготовка казахстанских экспертов в сфере безопасности труда, аудит промышленных объектов. Уже имеется конкретный результат. С начала года число несчастных случаев снизилось на 10% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Наряду со всем этим растет финансирование благотворительного фонда "Самрук-Казына". За счет этого увеличились расходы на благотворительность на 40%. В 2021 году бюджет на эти цели составил около 7 млрд тенге, в этом году - 10 млрд.

Сейчас реализуется 44 благотворительных проекта для помощи 370 тысяч казахстанцам, в том числе 48 тысяч детей.

Фото: пресс-служба Фонда "Самрук-Казына"

Среди проектов - оснащение инватакси и реанимобилями медучреждений новых областей Улытау, Абай и Жетысу, медицинские поезда, развитие адаптивного спорта для особенных детей, оснащение 6 перинатальных центров оборудованием для спасения новорожденных и многое другое.

В заключение Гибрат Ауганов заверил, что Фонд продолжит намеченный курс на охрану жизни и здоровья работников группы компаний.