Размеры премий топ-менеджмента "Самрук-Казына": что ответили в фонде

Управляющий директор по развитию и приватизации АО "Самрук-Казына" Салтанат Сатжан 5 июня 2025 года прокомментировала ситуацию с премиями топ-менеджмента фонда, сообщает Zakon.kz.

Она подтвердила, что сейчас проходит аудит фонда Высшей аудиторской палатой. Предполагается, что он завершится в течение месяца. Салтанат Сатжан считает, что аудит делается не для наказания кого-либо, а в целях улучшения рабочих процессов в фонде.

"Система премирования и бонусов выстроена в рамках исполнения корпоративных показателей деятельности, то есть перед менеджментом фонда ежегодно совет директоров, это орган, который ответственен за вознаграждение менеджмента, ставит КПД (ключевые показатели деятельности), по достижении которых принимается решение. Год прошел, проверяется КПД: были достигнуты или нет. И после этого совет директоров принимает решение о премировании или непремировании менеджмента. Это лучшая практика, так она работает в мире, потому что у менеджмента должны быть четкие цели и он должен понимать какой результат он приносит. Совет директоров это должен соответствующим образом оценить", – сказала она.

Салтанат Сатжан сообщила, что "Самрук-Казына" готов к проверке, так как считает себя открытой и транспарентной организацией. Что касается вознаграждения менеджмента и заложенных сумм на премирование, она ответила, что эта информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

"В соответствии с законом Казахстана и нашими правилами по раскрытию информации. Но каждый год публикуется финансовая отчетность. Поэтому я призываю всех посмотреть финансовую отчетность за 2024 год, только она еще не опубликована. Будет опубликована, я думаю, в скором времени, и там открыто и прозрачно прописано, что могут посмотреть наши стейкхолдеры, включая, конечно же, журналистов, по размерам вознаграждения", – отметила она.

Ранее сообщалось, что премии топ-менеджеров "Самрук-Казына", KEGOK и "Казатомпрома" проверят аудиторы.