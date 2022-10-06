Житель Актау стал первым казахстанцем, переплывшим Гибралтар без гидрокостюма

Житель Актау Курал Жоламан без гидрокостюма переплыл Гибралтарский пролив за 5 часов 58 минут. По словам его отца, в планах у сына - покорить все мировые океаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом порталу lada.kz рассказал отец экстремала Толыбай Таласбаев. По словам мужчины, 30 сентября его сын принял участие в кросс-заплыве и преодолел 16,7 км от Испании до Марокко. Заплыв к берегам Африки в Марокко Курал начал из самой южной точки Европы - в Тарифу.

Толыбай Таласбаев отметил, что к заплыву через Гибралтарский пролив его сын готовился в Актау, плавая в Каспии.

Гибралтар не так-то уж и легко переплыть, не каждому это удается, там порывистый ветер, сильные волны и холодная вода. Курал справился, он первый казахстанец, который без гидрокостюма пересек Гибралтар из 740 пловцов, - рассказал мужчина.

По его словам, Курал ранее принимал участие в кросс-континентальном заплыве в Стамбуле.

Тогда ему удалось переплыть пролив Босфор из Азии в Европу, преодолев 6,5 км. Толыбай Таласбаев

Отец экстремала отметил, что впереди у сына в планах - покорить все мировые океаны.

Гибралтарский пролив — международный межконтинентальный пролив между южной оконечностью Пиренейского полуострова и северо-западным побережьем Африки, соединяющий Средиземное море с Атлантическим океаном. Длина - 65 км, ширина 14-44 км, глубина на фарватере - до 338 м.