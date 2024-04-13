О первой женщине, переплывшей Ла-Манш сняли фильм

Известная киностудия опубликовала трейлер фильма "Девушка и море", основанного на истории американской пловчихи Гертруды Эдерле – первой женщины, сумевшей переплыть пролив Ла-Манш, сообщает Zakon.kz.

Главную роль в байопике исполнила Дейзи Ридли, известная по франшизе "Звездные войны" и ленте "Дочь болотного короля". В новом фильме она сыграла легендарную олимпийскую чемпионку, которую называли королевой волн. Трейлер опубликовали 11 апреля на YouTube-канале Walt Disney Studios.

Лента посвящена путешествию Гертруды вплавь из Франции в Англию. Эту авантюру тогда уже знаменитая пловчиха задумала в 1925 году. До этого Ла-Машн переплывали лишь считанное число раз и все успешные попытки были за мужчинами.

Однако этот факт раззадорил Эдерле. При поддержке старшей сестры и тренеров 20-летняя девушка решилась на рискованный заплыв, успешное завершение которого отмечали парадом на Манхэттене.

Путь Гертруды к этому триумфу, впрочем, был отнюдь не прост. Пловчихе удалось достичь берега Великобритании лишь со второй попытки. Во время первой она начала тонуть, хотя сама утверждала, что только отдыхала в воде, опустив лицо в воду.

Кадр из фильма, фото: Instagram/daisyridley

Опасность затеи Эдерле отмечена в трейлере. Отец пловчихи пытается в ролике запретить ей плыть, а общественность утверждает, что она неминуемо погибнет во время заплыва.

Кадр из фильма, фото: Instagram/daisyridley

Как Гертруда Эдерле будет преодолевать препятствия, социальные и спортивные, на своем пути и стремиться к своей цели, планируется показать в кинотеатрах с 31 мая.

Недавно одна из сестер Хадид основала независимую кинокомпанию.