Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Новые квитанции за вывоз мусора вызвали негодование у жителей Актау

Новые квитанции за вывоз мусора Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
5 октября жителям Актау пришли квитанции за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) по новому тарифу 504 тенге с НДС на человека. Они вызвали шквал возмущений у горожан, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Почему ТОО "Caspiy Operating" повышает тариф на мусор с сентября? Квитанция пришла с тарифом 504 тенге. Узнала через Каспий, только несколько дней, как утвердили тариф, а за прошлый месяц начисляют по- новому. Мошенничество чистой воды, – пишет жительница Актау в группе WhatsApp акимата Мангистауской области.

Новые квитанции за вывоз мусора вызвали негодование

Фото: скриншот

В ТОО "Caspiy Operating" дали разъяснения. Там сообщили, что произошла техническая ошибка, новый тариф вступит в силу только в следующем месяце, поэтому горожанам в ноябре сделают перерасчет.

Произошла програмная техническая ошибка при расчете начислений из-за человеческого фактора. Приносим свои извинения жителям Актау и обязуемся в следующем месяце сделать перерасчет. То есть в этом месяце горожане могут оплатить имеющуюся квитанцию по новому тарифу (504 тенге), в ноябре будет выполнен перерасчет по старому тарифу, – рассказал директор ТОО "Caspiy Operating" Адилет Пиримкулов.

Аружан Саптарова

Читайте также

В Шымкенте коллективу ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" разъяснили Послание президента

Редакция Zakon.kz
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Супружескую пару выдворили за двойное гражданство
Пожилую супружескую пару выдворили из Казахстана за двойное гражданство
курсы валют
Курсы валют на 6 октября в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления