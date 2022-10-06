Новые квитанции за вывоз мусора вызвали негодование у жителей Актау

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

5 октября жителям Актау пришли квитанции за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) по новому тарифу 504 тенге с НДС на человека. Они вызвали шквал возмущений у горожан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Почему ТОО "Caspiy Operating" повышает тариф на мусор с сентября? Квитанция пришла с тарифом 504 тенге. Узнала через Каспий, только несколько дней, как утвердили тариф, а за прошлый месяц начисляют по- новому. Мошенничество чистой воды, – пишет жительница Актау в группе WhatsApp акимата Мангистауской области. Фото: скриншот В ТОО "Caspiy Operating" дали разъяснения. Там сообщили, что произошла техническая ошибка, новый тариф вступит в силу только в следующем месяце, поэтому горожанам в ноябре сделают перерасчет. Произошла програмная техническая ошибка при расчете начислений из-за человеческого фактора. Приносим свои извинения жителям Актау и обязуемся в следующем месяце сделать перерасчет. То есть в этом месяце горожане могут оплатить имеющуюся квитанцию по новому тарифу (504 тенге), в ноябре будет выполнен перерасчет по старому тарифу, – рассказал директор ТОО "Caspiy Operating" Адилет Пиримкулов. Аружан Саптарова Читайте также В Шымкенте коллективу ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" разъяснили Послание президента

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