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В Алматы с 1 апреля планируют повысить тариф на вывоз мусора

вывоз мусора, тариф,ТБО, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 17:14 Фото: акимат города Алматы
Сейчас проект об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы находится на публичном обсуждении, сообщает Zakon.kz.

Пока тариф на вывоз мусора составляет 553,04 тенге. В эту сумму входит оказание услуг по сбору отходов с контейнерных площадок и транспортировку их на мусоросортировочные предприятия, сортировка отходов, извлечение полезных фракций на дальнейшую переработку, перевозка неутильных фракций, прием и захоронение отходов на полигоне.

В документе отмечено, что за период 2017-2023 годов средняя стоимость дизельного топлива увеличилась в три раза, повысились расходы на запчасти. Тариф на вывоз ТБО за аналогичный период не пересматривался.

В связи с разработкой новых норм накопления ТБО была проведена работа по актуализации тарифов по вывозу.

Маслихат города Алматы решил утвердить новые прилагаемые тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы.

Новый тариф увеличен на 165,46 и составит 718,5 тенге на одного жителя в месяц.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области мерами природоохранной прокуратуры были снижены тарифы на вывоз коммунальных отходов в Текели и в Панфиловском, Каратальском, Аксуском, Сарканском районах, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры установили, что уполномоченные органы на протяжении более чем трех лет не предоставляли в маслихат тарифы для их утверждения.

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