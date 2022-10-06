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Игорь Лепеха назначен заместителем министра внутренних дел

Игорь Лепеха назначен заместителем министра внутренних дел Фото: gov.kz
Игорь Лепеха назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Распоряжением главы государства Лепеха Игорь Владимирович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан.

Ранее занимал должность руководителя аппарата МВД РК.

Игорь Лепеха родился 20 ноября 1962 года в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский политехнический институт (1984) и Академию Министерства внутренних дел РФ (1990-1993)

Трудовой стаж:

· Старший инструктор политчасти Управления внутренних дел города Темиртау Карагандинской области (1986-1987);

· Заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел Гагаринского района Карагандинской области (1987-1988);

· Заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел города Абая Карагандинской области (1988-1990);

· Заместитель начальника, первый заместитель начальника Управления внутренних дел Советского района города Караганды (1993-1997);

· Начальник Управления патрульной полиции городского управления внутренних дел Карагандинской области (1997-1998);

· Начальник службы административной полиции, Управления общественной безопасности городского управления внутренних дел Карагандинской области (1998-2005);

· Заместитель начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области (2005-2009);

· Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК (2009-2011);

· Председатель Комитета административной полиции МВД РК (04.09.2011-2018);

· Начальник Штаба-департамента МВД РК (2019-03.2020);

· Руководитель аппарата МВД РК (с 03.2020).

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