Замминистра Лепеха высказался о деле Бишимбаева

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сегодня, 17 января 2024 года, высказался о деле экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Замглавы МВД подтвердил, что Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РК.

"(Куандыка Бишимбаева обвиняют. – Прим. ред.) по двум статьям. И в отношении него (брата экс-министра. – Прим. ред.) тоже дело возбуждено", – сказал Игорь Лепеха.

Он уточнил, что дело Бишимбаева расследуют по двум статьям УК РК – "Убийство", "Истязание", дело его брата – по статье "Укрывательство преступления".

На вопрос журналистов, сколько времени потребуется на ознакомление дела и когда оно поступит в суд, Игорь Лепеха ответил лаконично: "Это вопросы к следствию".

"Этот вопрос будет решать суд", – добавил замминистра, отвечая на вопрос, будет ли суд по делу Бишимбаева открытым.

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

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8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.

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Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".