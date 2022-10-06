Касым-Жомарт Токаев: Для меня большая честь баллотироваться в качестве общего кандидата

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме Народной коалиции в поддержку его кандидатуры. Он заявил, что казахстанцы вступили в новую политическую эпоху, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что внеочередные президентские выборы состоятся 20 ноября.

Это очень важная кампания, которая определит курс нашего дальнейшего развития. Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах. Касым-Жомарт Токаев

Также, президент уточнил, что глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным.

Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность – баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие. Касым-Жомарт Токаев

Очень важно, по его словам, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, заключил президент, коалиция охватывает все социальные слои.

Ранее на форуме Народной коалиции Касым-Жомарта Токаева выдвинули кандидатом в президенты.