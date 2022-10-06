Касым-Жомарта Токаева выдвинули кандидатом в президенты от Народной коалиции

6 октября на форуме Народной коалиции в Астане кандидатом на предстоящих выборах президента выдвинули Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В форуме Народной коалиции приняли участие представители партий Amanat, "Ак жол", НПК, а также более 20 видных республиканских общественных организаций. Среди них – ветераны, молодежь и более 2 тысяч представителей общества.

Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов отметил, что с началом избирательной кампании сразу несколько республиканских общественных объединений выдвинули Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты.

Такое единодушие различных политических и общественных сил демонстрирует абсолютно новый уровень консолидации нашего общества. Исходя из этого, после ряда консультаций между политическими партиями и общественными объединениями нами было принято решение создать Народную коалицию "В поддержку Касым-Жомарта Токаева". Ерлан Кошанов

Кошанов продолжил, что участники Народной коалиции поддерживают курс главы государства.

Поэтому сегодня Народная коалиция представляет кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента! Этот выбор – выбор истинных патриотов страны, миллионов неравнодушных к будущему Казахстана граждан. Ерлан Кошанов

Фото: akorda.kz

Также с речью обратилась депутат Мажилиса Парламента от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова.

Мы вместе приступили к строительству Нового Казахстана. Народная партия сохраняет верность стратегии построения социально справедливого общества. Нам по пути с президентом Токаевым. Ирина Смирнова

Ранее председатель партии Amanat Ерлан Кошанов заявил, что необходимо "объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента".

Тем временем глава НПК Ермухамет Ертысбаев сказал, что его партийцы первыми из всех политических сил поддержали кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

Демократическая партия "Ак жол" выдвинула кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана по итогам съезда. На тайном голосовании члены партии отдали 74 голоса в поддержку действующего главы государства.

5 октября, выступая перед общественностью Павлодарской области, глава Казахстана заявил, что будет правильным, если он пойдет на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью.

Президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября.