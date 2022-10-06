Токаев пообещал представить предвыборную платформу в ближайшее время

Выступая на форуме Народной коалиции, президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, когда представит предвыборную платформу, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в ближайшее время им будет представлена предвыборная платформа, в которой найдут свое отражение меры по всесторонней трансформации страны, повышению благосостояния граждан.

По моему глубокому убеждению, наше государство должно осуществлять сбалансированную, разнонаправленную, конструктивную внешнюю политику, нацеленную на обеспечение региональной и глобальной безопасности. Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение принципов равенства и демократии в международных отношениях, международного права и устава ООН.

Казахстан будет предпринимать активные усилия для укрепления авторитета ООН как универсальной и безальтернативной международной организации. Мы будем сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарта Токаева выдвинули кандидатом в президенты от Народной коалиции.