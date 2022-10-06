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Казахстанская актриса Асель Аскар сообщила о смерти сына

Казахстанская актриса Асель Аскар сообщила о смерти сына Фото: Instagram/assel.askar
Казахстанская актриса Асель Аскар 5 октября опубликовала пост в Instagram, под которым сообщила о смерти восьмимесячного сына Айбарса, сообщает Zakon.kz.

По словам Асель Аскар, две недели назад она с сыном попали в реанимацию, где у малыша была выявлена врожденная сердечная недостаточность.

Ушел мой мальчик… покинул меня. Мой улыбашка. Мой радужный. Мое солнышко. Ты навсегда в моем сердце. Он выбрал небо… Мама скоро придет, - написала актриса под черно-белым фото.

Под постом, который опубликован в Instagram три дня назад, Асель Аскар рассказывала, что организм малыша боролся до 6-7 месяцев и компенсировал самостоятельно, а потом просто устал.

Это врожденная патология, которая встречается очень редко. К сожалению, без какого-либо медицинского образования тяжело выявить эту болезнь на этом сроке, потому как дети с такой патологией имеют достаточно здоровый вид, привычную младенческую припухлость, хорошее настроение и явных симптомов не имеет. Да и в мыслях не было о том что, мой ребенок чем-то страдает. Врачи были удивлены, сопоставив его внешний вид и анализы с его УЗИ, - писала актриса.

Асель Аскар родила Айбарса в январе 2022 года.

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