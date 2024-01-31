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Трогательное видео в память о сыне опубликовала Асель Аскар

Трогательное видео в память о сыне опубликовала Асель Аскар Фото: скриншот с видео
32-летняя казахстанская актриса, телеведущая и блогер Асель Аскар поделилась трогательным видео в память о сыне, которому накануне исполнилось бы два года, сообщает Zakon.kz.
"Я бы на сегодня заказала тебе большущий тортик, ты бы пытался задуть свечки, потом обмазанный тортом бегал бы по дому, столько игрушек бы разложила на коврик, перемерила бы все на тебе, ты бы не давал их на себя надеть. Ээээхххх…", – написала актриса под видео.


На кадрах Асель Аскар проводит время с малышом, у которого в младенчестве диагностировали сердечную недостаточность. Айбасару было восемь месяцев, когда его не стало. Накануне, 30 января, ему должно было исполниться два года.

В октябре 2022 года Асель Аскар сообщила о смерти восьмимесячного сына. Актриса тяжело переживала утрату. В середине декабря прошлого года она написала пост о "грустном поколении".

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