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Смаилов встретился с Мишустиным в Москве

Смаилов встретился с Мишустиным в Москве Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте премьер-министра РК, встреча глав правительств прошла на полях второго Каспийского экономического форума в Москве.

Стороны обсудили практические аспекты развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах промышленности и нефтегазовой отрасли, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров Смаилов и Мишустин выразили готовность к укреплению двусторонних связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества.

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Россия Мишустин Михаил Смаилов Алихан Казахстан
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