Бектенов встретился с Мишустиным в Москве: раскрыты детали переговоров

В ходе официального визита в Россию состоялись двусторонние переговоры премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Встреча прошла 21 апреля 2025 года в Доме правительства в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта primeminister.kz, внимание уделено практической реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей, в том числе по увеличению взаимного товарооборота до 30 млрд долларов.

Рассмотрено транзитно-транспортное сотрудничество, взаимодействие в области сельского хозяйства, охраны окружающей среды, энергетической и газовой, космической сферах, а также культурно-гуманитарные связи.

Фото: primeminister.kz

За прошедший год объем двустороннего товарооборота вырос почти на 3% и достиг 27,8 млрд долларов. Субъекты бизнеса совместно реализуют 171 проект с созданием порядка 45,4 тыс. рабочих мест.

Одним из важных направлений двустороннего сотрудничества является взаимодействие в агропромышленном комплексе. По итогам прошлого года в результате снятия взаимных ограничений в двустороннем порядке товарооборот в сфере вырос на 4,5% и составил 3,8 млрд долларов.

Фото: primeminister.kz

В транзитно-транспортном направлении показатели грузопотока по Восточной ветке международного коридора "Север-Юг" по итогам прошлого года выросли до 2,4 млн тонн.

Стороны подчеркнули важность сохранения положительной динамики взаимной торговли. Особое значение в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличения торгового оборота имеет деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

По итогам переговоров подтверждены намерения по укреплению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Фото: primeminister.kz

30 января 2025 года Олжас Бектенов и Михаил Мишустин провели двусторонние переговоры в Астане. О чем тогда договорились правительства Казахстана и России, можете узнать по ссылке.

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