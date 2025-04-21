#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Политика

Бектенов встретился с Мишустиным в Москве: раскрыты детали переговоров

Бектенов встретился с Мишустиным в Москве: раскрыты детали переговоров, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 17:38 Фото: primeminister.kz
В ходе официального визита в Россию состоялись двусторонние переговоры премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Встреча прошла 21 апреля 2025 года в Доме правительства в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта primeminister.kz, внимание уделено практической реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей, в том числе по увеличению взаимного товарооборота до 30 млрд долларов.

Рассмотрено транзитно-транспортное сотрудничество, взаимодействие в области сельского хозяйства, охраны окружающей среды, энергетической и газовой, космической сферах, а также культурно-гуманитарные связи.

Фото: primeminister.kz

За прошедший год объем двустороннего товарооборота вырос почти на 3% и достиг 27,8 млрд долларов. Субъекты бизнеса совместно реализуют 171 проект с созданием порядка 45,4 тыс. рабочих мест.

Одним из важных направлений двустороннего сотрудничества является взаимодействие в агропромышленном комплексе. По итогам прошлого года в результате снятия взаимных ограничений в двустороннем порядке товарооборот в сфере вырос на 4,5% и составил 3,8 млрд долларов.

Фото: primeminister.kz

В транзитно-транспортном направлении показатели грузопотока по Восточной ветке международного коридора "Север-Юг" по итогам прошлого года выросли до 2,4 млн тонн.

Стороны подчеркнули важность сохранения положительной динамики взаимной торговли. Особое значение в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличения торгового оборота имеет деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

По итогам переговоров подтверждены намерения по укреплению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Фото: primeminister.kz

30 января 2025 года Олжас Бектенов и Михаил Мишустин провели двусторонние переговоры в Астане. О чем тогда договорились правительства Казахстана и России, можете узнать по ссылке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 17:38
Что обсудили Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мишустин во время встречи в Акорде

Затем председателя правительства РФ принял президент Казахстана. По итогам встречи стало известно, что Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Владимира Путина посетить мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Политика
17:39, Сегодня
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: