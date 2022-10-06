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Две "бронзы" завоевали казахстанские дзюдоисты на ЧМ в Ташкенте

дзюдоист Фото: Елдос Сметов/olympic.k
Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов в главной для себя схватке турнира встретился с Дильшодбеком Баратовым из Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета, основное время закончилось без набранных очков. Однако в дополнительное время Сметов провел пример, который принес ему победный балл – бронзовая медаль.

Кроме того, казахстанка Абиба Абужакынова в схватке за третье место в категории до 48 км одолела Мари Ди Варгас Лей из Чили. 

дзюдо

Фото: Абиба Абужакынова/olympic.k

В дополнительное время соперница получила три предупреждения, что и сделало казахстанку обладательницей "бронзы".

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