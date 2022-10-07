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Пентагон сообщил об уничтожении одного из лидеров ИГ

США сообщили о ликвидации одного из лидеров ИГ Фото: pixabay
США провели авиаудар неподалеку от Аль-Камышлы – городе на границе с Турцией, вблизи от Ирака, сообщает Zakon.kz.

США провели рейд на северо-востоке Сирии в результате которого военные уничтожили одного из лидеров запрещенной в Казахстане террористической группировки ИГ. Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер.

Пэт Райдер не привел дополнительных подробностей операции, он только подтвердил нахождение террориста в Аль-Камышлы.

ИГИЛ в Сирии были в значительной степени нейтрализованы, как вы знаете, в рамках кампании по борьбе с ними. Эта кампания все еще продолжается, потому что угроза все еще существует, хотя и в гораздо меньшей степени. Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать работать с нашими партнерами в регионе, чтобы устранить угрозу и предотвратить ее дальнейшее распространение.Пэт Райдер

Для подробностей бригадный генерал посоветовал журналистам обратиться в Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM.

В CENTCOM пояснили, что один из главарей ИГ и другой высокопоставленный член группировки был убит авиаударом.

Там также сообщили, что в ходе операции не было потерь среди гражданских Сирии и военнослужащих США.

Этот удар ослабит возможность ИГ дестабилизировать регион и наносить удары по нашим силам и партнерам. Наши силы остаются в регионе, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ.командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла

3 сентября ВКС России сообщили об уничтожении объектов террористов в идлибской зоне деэскалации. Таким образом военные предотвратили теракты на объектах ВС РФ и сирийских правительственных сил.

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