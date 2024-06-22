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ЦАХАЛ уничтожила ударом одного из лидеров ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожил ударом одного из лидеров ХАМАС , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 19:50 Фото: pixabay
Один из лидеров группировок ХАМАС и "Аль-Джамаа аль-Исламия" Айман Гатма был ликвидирован в Ливане в результате авиаудара, нанесенного армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Еuronews, в городе Газа израильским ударом были убиты не менее 42 человек. ЦАХАЛ сообщила, что атака была направлена на два объекта, принадлежащих ХАМАС.

Айман Гатма был убит, когда беспилотник поразил его автомобиль в районе города аль-Хьяра, находящегося приблизительно в 40 километрах от израильской границы. ЦАХАЛ опубликовала видеозапись удара и его последствий.

По информации израильских военных, Гатма курировал поставки оружия для ХАМАС и "Аль-Джамаа аль-Исламия" на территории Ливана.

Ранее сообщалось, что эксперты ООН в области прав человека призвали прекратить снабжение Израиля оружием и боеприпасами. По их словам, такие страны рискуют оказаться соучастниками геноцида. 

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