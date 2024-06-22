ЦАХАЛ уничтожила ударом одного из лидеров ХАМАС

Один из лидеров группировок ХАМАС и "Аль-Джамаа аль-Исламия" Айман Гатма был ликвидирован в Ливане в результате авиаудара, нанесенного армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Еuronews, в городе Газа израильским ударом были убиты не менее 42 человек. ЦАХАЛ сообщила, что атака была направлена на два объекта, принадлежащих ХАМАС.

Айман Гатма был убит, когда беспилотник поразил его автомобиль в районе города аль-Хьяра, находящегося приблизительно в 40 километрах от израильской границы. ЦАХАЛ опубликовала видеозапись удара и его последствий.

צה"ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר במרחב הבקעא, וחיסל בתקיפה ממוקדת את המחבל אימן ע'טמה, פעיל טרור מרכזי האחראי על אספקת אמצעי הלחימה עבור חמאס והג'מאעה האסלאמית בלבנון, ובקידום תשתיות טרור במרחב>> pic.twitter.com/Kr4E7jhP76 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 22, 2024

По информации израильских военных, Гатма курировал поставки оружия для ХАМАС и "Аль-Джамаа аль-Исламия" на территории Ливана.

Ранее сообщалось, что эксперты ООН в области прав человека призвали прекратить снабжение Израиля оружием и боеприпасами. По их словам, такие страны рискуют оказаться соучастниками геноцида.

