Ребенка в одном подгузнике нашли ночью на улице в Семее

Отца девочки привлекли к административной ответственности за нахождение несовершеннолетнего вне жилища без сопровождения законных представителей, сообщает Zakon.kz.

Детский хирург Нурайдар Толеугазинов, проезжая перекресток улиц Дастенова-Кабылбаева, увидел мимо проходящую девочку 3-5 лет в одном подгузнике в холодную погоду.

Он привез ее в больницу для осмотра и тем самым спас от обморожения. Как выяснилось, у ребенка задержка в психическом развитии, сообщает fcity.

Через некоторое время нашлись родители девочки, с которыми полиция провела профилактическую беседу.

В ДП Абайской области сообщили, что сотрудники ювенальной полиции проверили семью, в которой воспитывается девочка. Семья благополучная.

Исследуя хронологию выхода ребенка на улицу, было установлено, что мама уложила ребенка спать и сама легла отдыхать. Исчезновение ребенка из дома обнаружил отец, который вернулся домой в позднее время, он же незамедлительно обратился на канал 102. В тот момент ребенок был уже помещен в ГУ "Дом малютки". ДП Абайской области

Руководство областного ДП выразило благодарность детскому хирургу Нурайдару Толеугазинову за активную гражданскую позицию.