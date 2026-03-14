Общество

Более 250 несовершеннолетних без взрослых выявили ночью на улицах Алматы

люди, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 10:51 Фото: МВД РК
В Алматы за три дня полицейские выявили 252 несовершеннолетних, которые ночью находились вне дома без сопровождения взрослых. Еще 42 подростка приехали в город из других регионов и находились без родителей, сообщает Zakon.kz.

Нарушения выявили во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", которое направлено в том числе на предупреждение подростковой преступности. Полицейские вместе с представителями органов образования и социальной защиты проверяли улицы, дворы, компьютерные клубы, развлекательные заведения и другие места, где подростки могут находиться ночью, сообщили в МВД 14 марта 2026 года.

В отношении родителей подростков приняли меры по закону.

Подростков из других регионов временно поместили в центр поддержки детей. Там выясняют обстоятельства их пребывания в Алматы и обеспечивают безопасность.

Кроме того, во время рейдов сотрудники полиции проверили 264 неблагополучные семьи, состоящие на учете.

Как сообщил начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции Алматы Асхат Кулбаев, такие рейды проводят прежде всего ради безопасности детей. По его словам, ребенок, который ночью находится на улице без взрослых, может стать жертвой преступления или участником противоправных действий.

В полиции отметили, что после профилактической беседы большинство подростков передали родителям. С семьями провели разъяснительную работу и напомнили о недопустимости нахождения несовершеннолетних ночью вне дома без сопровождения взрослых.

Ранее тревожная история в Павлодаре шокировала соседей и соцслужбы. Восьмилетняя девочка сама попросила отправить ее в детский дом.

Сколько времени подростки могут находиться на улице во время каникул
