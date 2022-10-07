Азербайджан намерен удвоить поставки газа в ЕС к 2027 году

Баку станет "важным стратегическим энергетическим партнером для Европы", заявил президент Ильхам Алиев. Спрос на ресурсы Азербайджана резко вырос, сообщает Zakon.kz.

Азербайджан планирует существенно увеличить экспорт газа в Европу. Об этом президент республики Ильхам Алиев заявил в Праге, сообщает Deutsche Welle.

Он отметил, что сложившаяся сегодня в мире геополитическая ситуация резко увеличила спрос на ресурсы Азербайджана.

На основании подписанного с Европейским союзом меморандума мы планируем увеличить в предстоящие годы экспорт газа в Европу по меньшей мере вдвое. То есть если в минувшем году он составлял 9 млрд кубометров, значит, в 2027 году составит, по меньшей мере, 18 млрд кубометров, а может, и больше. Ильхам Алиев

По его словам, в республике приступают к эксплуатации новых газовых месторождений. Наряду с этим будет увеличена добыча на действующих месторождениях. Одновременно использование в Азербайджане возобновляемых источников энергии создаст большой объем запасов природного газа.

Помимо газа Баку продолжит экспортировать в Европу нефть и электроэнергию, добавил президент.

До конца 2022 года Азербайджан планирует поставить в ЕС на 30% больше природного газа, чем в 2021 году. Общий объем поставок в Европу в 2022 году составит 12 млрд кубических метров, сообщало ранее Министерство энергетики республики.

Наряду с Азербайджаном поставки газа в ЕС на фоне энергетического кризиса в Европе планирует нарастить Израиль. По словам израильского премьер-министра Яира Лапида, страна сможет поставить в ЕС около 10% от того объема газа, который Европа получила от России в 2021 году.

В настоящее время на газовом рынке Европы происходят радикальные изменения.