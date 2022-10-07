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Из-за осла на трассе погиб человек

Из-за осла на трассе погиб человек Фото: polisia.kz
В Жетысуской области 6 октября домашний осел выбежал на трассу и спровоцировал аварию. Погиб один человек, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, владельца животного пока не нашли.

ДТП произошло 6 октября с участием Audi А-4 на 275 км автодороги Западный Китай – Западная Европа. Автомобиль столкнулся с домашним ослом, выбежавшим на проезжую часть.Пресс-служба ДП Жетысуйской области

21-летний водитель погиб на месте происшествия, два человека доставлены в больницу.

Расследование проводится по ст.345 ч.3 УК РК.

Ночью 11 сентября на трассе Усть-Каменогорск – Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте погибли водитель и лошадь.

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