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Пожарный погиб в аварии на трассе в Жетысуской области

авария Фото: Instagram/konaevkz
Командир отделения пожарной части ПЧ-1 города Конаева Мураткажыулы Жайык погиб в аварии на трассе в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ДП региона, 41-летний водитель Volkswagenа на 203 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск врезалась в придорожный металлический отбойник.

Предполагается, что трагедия произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. На месте погибли водитель и его 39-летний пассажир. Еще трое пассажиров с различными травмами попали в больницу.

Ранее, 8 августа, на 11 км автодороги Усть-Каменогорск – Алматы тоже произошла авария. Сообщалось, что пострадали три человека.

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Елена Беляева
Жетысуская область Алматы Конаев Усть-Каменогорск
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