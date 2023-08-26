Пожарный погиб в аварии на трассе в Жетысуской области
Фото: Instagram/konaevkz
Командир отделения пожарной части ПЧ-1 города Конаева Мураткажыулы Жайык погиб в аварии на трассе в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации ДП региона, 41-летний водитель Volkswagenа на 203 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск врезалась в придорожный металлический отбойник.
Предполагается, что трагедия произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. На месте погибли водитель и его 39-летний пассажир. Еще трое пассажиров с различными травмами попали в больницу.
Ранее, 8 августа, на 11 км автодороги Усть-Каменогорск – Алматы тоже произошла авария. Сообщалось, что пострадали три человека.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript