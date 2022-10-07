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Акорда опубликовала недельный график Касым-Жомарта Токаева

Акорда опубликовала недельный график Касым-Жомарта Токаева Фото: akorda.kz
Опубликован анонс предстоящих на следующей неделе международных мероприятий с участием президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, 11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

12-13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.

14 октября президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия – Россия".

15 октября состоится государственный визит в Казахстан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

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