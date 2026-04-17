Акорда опубликовала анонс предстоящих мероприятий с президентом Токаевым

17 апреля 2026 года пресс-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих мероприятий с участием президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Так, 20-23 апреля по приглашению главы государства Казахстан с государственным визитом посетит президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

Уже 22-24 апреля Астана принимает Региональный экологический саммит.

Новая диалоговая площадка под эгидой ООН призвана сформировать общее видение устойчивого развития Центральной Азии, а также выработать совместные решения по климатическим и экологическим вызовам. В мероприятии примут участие главы государств и правительств ряда стран, а также руководители международных организаций.

22 апреля под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Также известно, что 17 апреля Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию. Глава Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Кроме того, планируется проведение ряда двусторонних встреч.