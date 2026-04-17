#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Политика

Акорда опубликовала анонс предстоящих мероприятий с президентом Токаевым

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
17 апреля 2026 года пресс-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих мероприятий с участием президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Так, 20-23 апреля по приглашению главы государства Казахстан с государственным визитом посетит президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

Уже 22-24 апреля Астана принимает Региональный экологический саммит.

Новая диалоговая площадка под эгидой ООН призвана сформировать общее видение устойчивого развития Центральной Азии, а также выработать совместные решения по климатическим и экологическим вызовам. В мероприятии примут участие главы государств и правительств ряда стран, а также руководители международных организаций.

22 апреля под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Также известно, что 17 апреля Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию. Глава Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Кроме того, планируется проведение ряда двусторонних встреч.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: