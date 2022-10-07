Отец и трое детей насмерть отравились газом в Алматинской области

В Алматинской области 6 октября отец и трое его детей отравились газом. Баллон был подключен к самодельной газовой отопительной печи, сообщает Zakon.kz.

Мать и супруга погибших работает поваром в одной из школ. 6 октября рано утром муж отвез ее на работу и отправился домой к сыновьям. Вернувшись домой после работы, она обнаружила тела сыновей и супруга без признаков жизни.

Женщина вызвала экстренные службы.

На место происшествия были направлены оперативная группа, исследовательская испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС, а также следственно-оперативная группа и районное управление полиции Илийского района и скорая медицинская помощь. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

По приезду на место вызова было установлено, что мужчина и трое его сыновей (один 2009 года рождения и двое 2014 года рождения) получили отравление от газового баллона пропан. 25-литровый баллон был подключен к самодельной газовой отопительной печи, которая была смонтирована погибшим кустарным методом.

По информации ДЧС, предварительная причина произошедшего – отравление газопропановой смесью.

Семья переехала из Тараза два месяца назад и является владельцем жилья.

16 июля в Талдыкоргане мужчину госпитализировали после отравления газом.