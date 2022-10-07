Минпросвещения внесло изменения в правила приема в школы детей-иностранцев

Министерство просвещения РК подготовило изменения в Правила получения предшкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, изменения вносятся для урегулирования вопроса приема детей иностранцев.

В частности, говорится, что дети иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Казахстане, а также лиц, временно проживающих в стране (беженцы, лица, ищущие убежища, консульские должностные лица, работники дипломатических учреждений, трудовые мигранты, работающие в РК), принимаются в организации образования для получения предшкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования, независимо от формы их собственности и пользуются такими же правами, как и граждане Казахстана.

Родители или иные законные представители детей до 16 лет иностранцев и лиц без гражданства при определении своего ребенка в организацию образования могут обратиться в органы Управления образования области, города, района для получения направления для обучения, представив документ на право постоянного проживания в РК:

иностранец – вид на жительства иностранца в РК;

лицо без гражданства – удостоверение лица без гражданства;

беженец – удостоверение беженца;

лицо, ищущее убежище – свидетельство лица, ищущего убежище;

кандас – удостоверение кандаса или справку органов миграции.

Это требование не распространяется на сотрудников посольств и консульств.

Иностранцы, временно проживающие в республике, представляют копию паспорта.

В свою очередь органы Управления образования в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления определяют организацию образования, имеющую профицит ученических мест, и выдают нарочно направление для обучения в школе.

При этом родители или иные законные представители школьников для получения направления на обучение должны подать в определенную школу следующие документы на бумажном носителе:

заявление;

документ, определяющий статус родителя или иного законного представителя, с отметкой о регистрации по месту проживания (оригинал требуется для идентификации, который возвращается):

иностранец – вид на жительство иностранца в Республике Казахстан; лицо без гражданства – удостоверение лица без гражданства; беженец – удостоверение беженца; лицо, ищущее убежище – свидетельство лица, ищущего убежище; кандас – удостоверение кандаса или справку органов миграции.

Также предоставляются:

медицинская справка о состоянии здоровья ребенка по форме № 065/у;

направление для обучения в организации среднего образования;

фотографии ребенка размером 3х4 см в количестве 2 штук;

табели успеваемости или справки-выписки текущих оценок.

Указывается, что руководители школ при приеме на обучение детей лиц, не являющихся гражданами РК, истребуют от родителей или иных законных представителей один из документов, указанных выше (иностранец с ВНЖ, беженец и т.д.).

В случае отказа представить эти документы руководители школ должны информировать об этом органы внутренних дел.

Предусматривается, что руководители школ зачисляют в число обучающихся детей иностранцев и лиц без гражданства по соответствующим классам, исходя из уровня образования, полученного ими за рубежом, согласно представленным документам об образовании, успешной социализации ребенка в обучающейся среде при количестве детей граждан РК не менее 85% списочной численности детей данного класса.

В случаях отсутствия документов об образовании отделы образования должны сформировать комиссию, которая определит образовательный уровень ребенка. Зачисление в число обучающихся проводится приказом руководителя организации образования на основании решения комиссии.

После зачисления в школу органы Управления образования не позднее 3 рабочих дней должны направить сведения о приеме на обучение детей иностранцев и лиц без гражданства в Комитет среднего образования Министерства просвещения РК.

Также говорится, что временно проживающие в Казахстане иностранцы получают соответствующие документы об образовании в зависимости от сроков обучения (аттестат об основном среднем образовании, аттестат об общем среднем образовании, при незавершении уровня образования – табель об успеваемости или справку-выписку из классного журнала с оценками по предметам, заверенные печатью организации образования).

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 20 октября.

Ранее министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов заявил, что не наблюдается ажиотажа в школах Казахстана из-за наплыва россиян, в частности, из-за возраста прибывающих. В основном это молодые люди без детей школьного возраста.