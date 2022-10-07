Новая функция появилась в WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция – теперь пользователи могут покидать групповые чаты, когда захотят и без предупреждения, и узнают об этом только администраторы, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Twitter мессенджера.

Теперь вы можете выйти из группового чата, когда захотите, не предупреждая всех, потому что только администратор группы будет уведомлен, когда вы выходите из чата, – говорится в сообщении.

Meet leave groups silently 👋



Now you can ✌️ out of the group chat whenever you feel like it, without alerting everyone, because only the group admin will be notified when you leave the chat.



Learn more: https://t.co/V6inDzxIZV pic.twitter.com/D8Wjv5mWev October 6, 2022

На сайте WhatsApp подробно описан процесс выхода из группы.

Чтобы удалить группу, пользователю мессенджера необходимо сначала выйти из нее:

сначала нужно открыть групповой чат WhatsApp и нажать на тему группы, или можно навести курсор на группу в списке чатов и нажать Меню ;

далее необходимо выбрать Выйти из группы > ВЫЙТИ.

После того, как пользователь мессенджера выйдет из группы, у него будет возможность ее удалить:

для этого нужно открыть групповой чат WhatsApp и нажать на тему группы, или можно навести курсор на группу в списке чатов и нажать Меню ;

далее нужно выбрать Удалить группу > УДАЛИТЬ.

Администраторы групповых чатов также рассказали, как выйти из группы и удалить ее.

Вы можете удалить группу у всех участников, если являетесь ее админом. Перед удалением группы вам необходимо удалить всех ее участников, а затем покинуть ее, – говорится в сообщении.

Как отмечается, если администратор удалит группу, он больше не увидит ее в своем списке чатов, и история переписки в этой группе будет удалена с его устройств.

Другие участники по-прежнему будут видеть группу в своем списке чатов. Однако отправка сообщений будет невозможна, – следует из сообщения.

Чтобы удалить участников из группы необходимо:

открыть групповой чат WhatsApp и нажать на тему группы;

выбрать Меню рядом с именем участника > Удалить > УДАЛИТЬ.

Ранее сообщалось, что пользователи WhatsApp не смогут делать скриншоты. Новая функция появилась в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.22.3 для Android. Точные сроки запуска функции для широкого круга пользователей пока неизвестны.