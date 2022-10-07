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Бывшего замначальника ДКНБ по Алматы Муханова арестовали

Бывшего замначальника ДКНБ по Алматы Муханова арестовали Фото: pexels
С санкции суда на два месяца арестован бывший заместитель начальника Департамента Комитета национальной безопасности по Алматы Талгат Муханов, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении Муханова и других лиц по факту мошенничества расследуется межведомственной следственно-оперативной группой Агентства по противодействию коррупции и Комитетом национальной безопасности Казахстана.

5 октября 2022 года Талгат Муханов с санкции суда заключен под стражу сроком на два месяца.Пресс-служба Антикора

В ведомстве отметили, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

27 июля стало известно, что назначены новые главы департаментов КНБ и Погранслужбы. В частности, сменились руководители ДКНБ по Абайской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Улытауской и Жетысуской областям.

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