Бывшего заместителя начальника Департамента полиции Алматы задержали, сообщает Zakon.kz.

Информация о задержании экс-замглавы ДП Алматы Берика Абильбекова появилась в соцсетях. Журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале написал, что его "могут привлечь к ответственности в рамках расследования пыток в отношении музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова".

В Генеральной прокуратуре Казахстана информацию о задержании 28 мая подтвердили.





"Как известно, Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в условиях спецприемника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области. В рамках расследуемого уголовного дела, 28 мая 2024 года в порядке ст. 128 УПК задержан бывший заместитель начальника Департамента полиции Алматы Абильбеков Б." – прокомментировали в надзорном органе.

В соответствии со ст.201 УПК иные подробности данного дела разглашению не подлежат.