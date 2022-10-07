Мужчину сбили насмерть в Алматинской области

В поселке Панфилова Алматинской области 7 октября водитель автомобиля Toyota Camry сбил человека. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель, он двигался по Кульджинскому тракту в восточном направлении и в поселке Панфилова на дорогу выскочил мужчина. Увидев человека, он стал тормозить, но избежать наезда не удалось.

Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда врачей.

Все обстоятельства ДТП выясняются, назначены экспертизы.

7 сентября в Алматинской области на трассе произошел наезд на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz