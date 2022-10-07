Бывшему первому замсекретаря Совбеза Казахстана вынесли приговор

Комитетом национальной безопасности Казахстана завершено расследование уголовных дел по фактам разглашения государственных секретов, шпионажа и государственной измены, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Комитета национальной безопасности РК, 21 сентября 2022 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны Марат Шайхутдинов (экс-первый заместитель секретаря Совета безопасности РК) признан виновным по ст. 185 ч. 3 УК РК ("Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов") и приговорен к семи годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе.

Вина других фигурантов уголовного дела – Л. Скаковского (по ст. 175 ч. 1 УК РК – "Государственная измена") и О. Ждан (по ст. 176 УК РК – "Шпионаж") – полностью доказана. Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы, соответственно, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел, разглашению не подлежат.

28 марта распоряжением главы государства Марат Шайхутдинов был освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РК.