Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Бывшему первому замсекретаря Совбеза Казахстана вынесли приговор

Бывшему первому замсекретаря Совбеза Казахстана вынесли приговор Фото: akorda.kz
Комитетом национальной безопасности Казахстана завершено расследование уголовных дел по фактам разглашения государственных секретов, шпионажа и государственной измены, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Комитета национальной безопасности РК, 21 сентября 2022 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны Марат Шайхутдинов (экс-первый заместитель секретаря Совета безопасности РК) признан виновным по ст. 185 ч. 3 УК РК ("Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов") и приговорен к семи годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе.

Вина других фигурантов уголовного дела – Л. Скаковского (по ст. 175 ч. 1 УК РК – "Государственная измена") и О. Ждан (по ст. 176 УК РК – "Шпионаж") – полностью доказана. Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы, соответственно, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел, разглашению не подлежат.

28 марта распоряжением главы государства Марат Шайхутдинов был освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РК.

Читайте также

В Костанайской области собрали урожай зерна

Осужденный в Казахстане нарисовал портрет Геннадия Головкина

Время служить: срочники Алматы пополнили ряды военнослужащих

Динара Халдарова
Астана КНБ Совет безопасности РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
Украина
Ситуация вокруг Украины: ЕС утвердил восьмой пакет санкций, РФ готова остановить военные действия
ЧП
В Жамбылской области среди песков нашли пропавшую 5 дней назад женщину
Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех
Кто из представителей знаков зодиака влюбляется быстрее всех
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления