Разглашение государственных секретов – в Шымкенте осудили сотрудника АФМ

Сотрудник Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу осужден за разглашение государственных секретов, передает Zakon.kz.

Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента гражданин К. осужден по части 3 статьи 185 УК РК (незаконное разглашение государственных секретов) к пяти годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Главной транспортной прокуратуры.

В сообщении говорится, что преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства.

"В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства того, что сотрудник на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам".

В заявлении ведомства говорится, что предотвращение таких преступлений является одной из приоритетных задач для правоохранительных органов, однако какие бы то ни было детали дела не озвучиваются.

Приговор вступил законную силу.

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