Пенсионера приговорили к 8 годам за развращение малолетних в Петропавловске

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области приговорил пожилого мужчину к восьми годам лишения свободы за развратные действия в отношении малолетних, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 30 апреля сообщил портал 7152.kz.

Отмечается, что согласно материалам дела, в июне прошлого года недалеко от детской площадки пенсионер обнажился, спустив брюки, в присутствии детей 2013 года рождения, а когда они, перепугавшись, побежали, стал их преследовать.

"Прокурор просил назначить извращенцу наказание в виде девяти лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал, просил его оправдать. Санкция ст.124 ч.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – говорится в сообщении.

По информации портала, обстоятельством, смягчающими ответственность и наказание, суд признал его пенсионный возраст. Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

"Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Осужденный пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Приговор не вступил в законную силу", – написало издание.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В социальных сетях накануне, 21 апреля 2024 года, появилась информация, что в одном из жилых комплексов Алматы изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. В полиции отметили, что подозреваемый задержан.