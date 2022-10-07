В акимате напомнили условия для включения отопления в Алматы
Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы рассказали, что отопление в городе включат, если будет +8 градусов и ниже в течение 5 дней, сообщает Zakon.kz.
Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, тепло в городе подается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток. Пресс-служба акимата Алматы
В первую очередь к отоплению будут подключены здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты. Далее тепло поступит в многоквартирные жилые дома.
В 2021 году отопительный сезон в городе начался 2 октября и закончился 5 апреля.
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