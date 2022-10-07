В акимате напомнили условия для включения отопления в Алматы

Фото: Zakon.kz

В акимате Алматы рассказали, что отопление в городе включат, если будет +8 градусов и ниже в течение 5 дней, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, тепло в городе подается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток. Пресс-служба акимата Алматы В первую очередь к отоплению будут подключены здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты. Далее тепло поступит в многоквартирные жилые дома. В 2021 году отопительный сезон в городе начался 2 октября и закончился 5 апреля. Читайте также В Астане благоустроено свыше 750 общественных пространств и дворов До 2025 года в Астане будет создано еще 120 тысяч ученических мест Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея

Следите за новостями zakon.kz в: